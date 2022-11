PM suspeito de matar dois a tiros em show sertanejo se entrega no interior de SP

O policial diz não saber quantos disparos foram feitos. A Polícia Civil encontrou ao menos cinco cápsulas no local do evento. A arma não foi apresentada.

"Ele disse que não houve, em nenhum momento, uma briga de casal. O show estava cheio, e houve um momento em que ele não soube dizer como, foi envolvido no tumulto. Ele disse que estava com a arma para se proteger, mas que não queria atingir ninguém", afirmou a investigadora.

Em entrevista coletiva, a delegada Juliana Ricci, da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), disse que o policial declarou que estava no show com a esposa, também PM, e dois casais de amigos, quando começou um empurra-empurra.

"Inicialmente lamentamos profundamente as mortes ocorridas e queremos prestar as máximas condolências às famílias das vítimas. Em respeito à ética profissional, não podemos trazer informações acerca dos fatos", declarou o advogado Borges.

