PM se preocupa com metrô no 1º de Maio em SP, que terá sindicalistas e bolsonaristas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo acredita ser inevitável que o evento das centrais sindicais na praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, e a manifestação de bolsonaristas na avenida Paulista aconteçam no 1º de Maio, a 3 km uma da outra.

A PM se encontrou com lideranças dos dois grupos nos últimos dias. A preocupação da PM hoje é a de que militantes se cruzem no metrô. As centrais sindicais têm orientado aos seus membros que desçam nas estações Clínicas ou Consolação, esta que tem uma saída na própria avenida Paulista.

Em reunião com representantes das centrais, a PM apontou o possível problema e ouviu como resposta que as centrais solicitaram a autorização há mais de dois meses e vem informando o poder público dos detalhes, ao passo que a manifestação bolsonarista foi convocada nas últimas semanas.

Diante da preocupação das centrais com possíveis atritos, a PM disse que elaborará uma estratégia para que incidentes não aconteçam.

Os bolsonaristas têm divulgado uma programação com shows, cultos, louvores e homenagens das 9h às 20h do 1º de maio, tudo na avenida Paulista. Eles têm falado em levar seis caminhões de som e de ficarem entre o prédio do Masp e o da Gazeta.

O evento das centrais contará com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guilherme Boulos (PSOL), Márcio França (PSB) e outros políticos, além de shows de Daniela Mercury, Leci Brandão e Dexter.

A manifestação na Paulista terá o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). Jair Bolsonaro (PL) foi convidado, mas não confirmou presença até o momento.