PM reage a tentativa de assalto e mata suspeito na zona sul de SP, diz polícia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar de folga matou a tiros um homem durante suposta tentativa de assalto na Vila Andrade, zona sul de São Paulo, na noite desta quinta (4).

De acordo com informações da Polícia Militar, o agente caminhava a pé na rua doutor José Ramon Urtiza quando foi surpreendido pelo homem de moto e, após reagir à abordagem, trocou tiros com o suspeito.

O homem, um jovem de 20 anos, acabou baleado e morreu no local. Um revólver calibre 38 foi apreendido com o suspeito, ainda segundo a polícia. O PM não se feriu.

O caso ocorreu por volta das 23h, e parte da rua ficou interditada ao longo da madrugada e na manhã desta sexta (5) para realização de perícia.

A ocorrência foi atendida pelo 16º Batalhão da Polícia Militar e registrado pelo 34º DP (Vila Sônia). O caso será investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) mostram que as mortes provocadas por policiais militares de folga no estado de São Paulo aumentaram no primeiro trimestre de 2023. Foram 29 ocorrências do tipo, contra 22 no mesmo período do ano passado. A maioria dos casos se concentrou na capital, com 20 registros neste ano e 16 em 2022.