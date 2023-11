PM que se recusou a ajudar jovem é alvo de ataques e misoginia em grupos de policiais, diz Ouvidoria

Em março de 2021, Matheus de Quadros, 18, foi vítima de um golpe. Viajou 20 horas de ônibus de Gravataí (RS) a São Paulo para descobrir que seu grande amor virtual não existia. Ficou três dias dormindo no terminal rodoviário Tietê e só conseguiu voltar para casa com ajuda de policiais militares, como mostrou reportagem publicada pela Folha à época.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a soldado Tamires Borges está afastada dos serviços operacionais até a conclusão do Inquérito Policial Militar instaurado para apurar os fatos.

Em nota, a Ouvidoria afirma repudiar qualquer forma de violência, incluindo as de ordem psíquica e emocional. O órgão acrescentou que "tem como um de seus eixos de trabalho a saúde mental das forças policiais e não pode compactuar com procedimentos eivados de preconceitos e misoginia que, bem sabemos, tendem a crescer e causar prejuízos irreparáveis, sobretudo às mulheres".

Diante disso, a Ouvidoria afirma que enviou um ofício à Polícia Militar sugerindo que seja produzida uma normativa, no âmbito do comando-geral, proibindo a disseminação de conteúdos depreciativos, jocosos ou que firam o moral de indivíduos, sejam policiais ou civis, em grupos dos quais façam parte PMs.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ouvidoria da Polícia de São Paulo demonstrou preocupação com a saúde mental da soldado Tamires Borges Coutinho Siqueira, flagrada em vídeo recusando ajuda a um jovem sob a mira de uma arma na zona norte de São Paulo, no último domingo (12). Nas imagens ela alega estar "de folga" para negar socorro e em certo momento chega a chutar o jovem, suspeito de ter um cometido um furto.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.