PM que negou ajuda a adolescente ganhou medalha por resgatar jovem que caiu no golpe do amor

"A Polícia Civil, a partir do momento que tomou conhecimento do vídeo, instaurou inquérito policial e identificou o homem armado, que se trata de um investigador de polícia. A Corregedoria foi acionada e apura o caso", diz a SSP, em nota.

Toda a cena foi gravada em vídeo. Nas imagens, a policial diz que está de folga, embora fardada, e fica com os braços cruzados diante das agressões. Além de negar ajuda, ela chega a chutar o rapaz vítima das agressões. "Eu estou de folga, o procedimento é ligar 190 e pedir viatura", tenta justificar ela, após ser questionada, conforme registrado no vídeo.

Tamires é a mesma policial que se recusou a ajudar um jovem que era agredido e ameaçado por um homem armado do parque da Juventude, ao lado da estação Carandiru do metrô, na zona norte de São Paulo, no último domingo (12).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em março de 2021, Matheus de Quadros, 18, foi vítima de um golpe. Viajou 20 horas de ônibus de Gravataí (RS) a São Paulo para descobrir que seu grande amor virtual não existia. Ficou três dias dormindo no terminal rodoviário Tietê e só conseguiu voltar para casa com ajuda de policiais militares, como mostrou reportagem publicada pela Folha de S.Paulo à época.

