PM prende trio que fez 15 reféns em clínica na zona sul de SP; veja resgate

De acordo com a Polícia Militar, os homens chegaram ao local em um Cobalt prata. Após consulta pelo chassi, foi descoberto que o automóvel era clonado, ou seja, possui as mesmas características de um outro veículo que havia sido roubado.

Durante a ação, o homem fez uma transmissão ao vivo pela internet com a namorada. Oficiais assumiram a negociação e convenceram o homem a se entregar e libertar as vítimas sem ferimentos.

O terceiro suspeito, que com um revólver, conseguiu segurar quatro pessoas e subiu com elas até o piso superior da clínica.

Conforme a PM, assim que acionados via 190, os policiais chegaram ao endereço. Dois suspeitos, ao notarem a presença dos policiais, tentaram escapar pelos fundos do imóvel. Eles foram detidos.

