PM prende três suspeitos de sequestrar família e exigir transferência via Pix

Essa onda de crimes levou o Banco Central a anunciar, no dia 27 de agosto, uma série de medidas que serão implementadas para tentar evitar casos desse tipo. Entre elas está a determinação do limite de R$ 1.000 para operações com Pix, cartões de débito e TED (Transferência Eletrônica Disponível) entre pessoas físicas entre 20h e 6h. A decisão inclui também transações entre contas do mesmo banco.

"As vítimas foram obrigadas a transferir R$ 65 mil via Pix para os bandidos e tiveram também outros objetos pessoais roubados", afirmou a Polícia Militar em nota.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º Batalhão da PM suspeitaram da atitude de dois homens em uma adega no bairro Jaguaribe, em Osasco, e decidiram abordá-los.

