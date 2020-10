PM prende quatro pessoas e apreende 820 quilos de maconha em São Roque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo realizou quatro prisões em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na tarde deste sábado (3), em São Roque, no interior de São Paulo. A operação também apreendeu 820 quilos de maconha.

A chamada Operação Impacto, deflagrada por Policiais do Comando de Policiamento Rodoviário, começou quando as autoridades receberam uma denúncia informando que dois carros e um caminhão estavam parados, em atitude suspeita, diante de um comércio na Rodovia Raposo Tavares.

Quatro homens estavam próximos aos veículos, no local. Um dos suspeitos tentou se esconder entre a mata, após avistar as viaturas, porém, ele acabou sendo detido com os outros.

Três homens, com idades de 42, 50, 53 anos, admitiram que faziam a escolta do caminhão em um Fiat Siena e um Gol. O outro, de 38 anos, negou participação no crime.

O canil 7º Batalhão de Policiamento Militar do Interior foi acionado e os cães policiais identificaram odor de entorpecentes em um fundo falso da carroceria de um caminhão, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, gestão João Doria (PSDB).

Com auxílio do Corpo de Bombeiros, a unidade abriu o esconderijo e localizou 1.206 tijolos de maconha.

A droga foi encaminhada para perícia e os quatro indiciados por tráfico de drogas e associação criminosa na Delegacia de São Roque, que registrou a ocorrência.