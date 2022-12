PM prende 'Homem-Aranha do crime', acusado de furtos em prédios no Rio

"Ele entrou em dois apartamentos aqui do prédio, que tem 15 andares. Levou computadores, joias, roupas... O que ele viu pela frente foi pegando. Tivemos que pedir aos moradores que trancassem as varandas para evitar que ele entre nos apartamentos", disse Neilson Campos Souza, 71, síndico de um prédio da rua Teodoro da Silva, em Vila Isabel, que teve unidades do 7º, 10º e até 11º andar roubados.

Num dos casos, que aconteceu em setembro em Vila Isabel, os furtos ocorreram no quinto e no sétimo andar. A polícia encomendou exames que detectaram impressões digitais de Alexandre na mesa da sala de uma das residências.

