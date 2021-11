PM mata um homem e deixa outros dois feridos após perseguição no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais militares mataram um homem e deixaram outros dois feridos neste sábado (13) em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, após perseguição e troca de tiros, segundo os agentes.

De acordo com a PM, policiais do 14º batalhão de Bangu patrulhavam as ruas Matriz de Camaragipe e Bom Sossego quando foram avisados de um roubo na rua Porto Nacional, a cerca de 700 metros.

No local, segundo a versão da PM, os criminosos receberam ordem para estacionar o carro, que tinha sido roubado. Ainda segundo a polícia, os homens atiraram contra os policiais, que revidaram. O trio, então, bateu o carro em um muro.

"Cessados os disparos, três indivíduos foram localizados feridos e socorridos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde um deles não resistiu e os outros dois foram atendidos", diz a PM em nota.

Os nomes dos suspeitos não foram informados. Nenhum policial foi ferido.

A Polícia Militar do Rio afirma ter localizado com os homens um fuzil AK-47, duas pistolas, três radiocomunicadores, cinco frascos de lança-perfume e quatro celulares. A 34ª Delegacia de Polícia investiga o caso.

Mortes em decorrência de intervenção policial

O último Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, em 2020, a cidade do Rio de Janeiro foi a que mais registrou mortes decorrentes de intervenção policial em número absolutos (415) no Brasil.

O estado do Rio também lidera o ranking de locais onde os policiais mais mataram em números absolutos —foram 1.245 pessoas mortas pela polícia em 2020.