PM mata passageiro em Brasília após motorista tentar fugir de blitz

A Folha questionou a PM se a conduta do agente está de acordo com os procedimentos da força, mas não teve resposta sobre esse ponto.

A PM não divulgou a identidade da vítima dos disparos, nem do motorista ou do agente atropelado.

De acordo com a PM do Distrito Federal, um agente reagiu quando o motorista do veículo tentou fugir de uma blitz e atingiu um dos integrantes da corporação.

