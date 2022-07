PM investiga agente que falou em volta de 'governo comunista' no litoral de SP

"A opinião pessoal do militar não reflete o posicionamento institucional nem tampouco se coaduna com os protocolos previstos para atendimento de ocorrências da Polícia Militar", afirma a corporação.

Procurado, o Comando do 20º Batalhão de Policiamento do Interior da PM afirma em nota que instaurou o procedimento imediatamente após tomar conhecimento das imagens, com o objetivo de apurar a conduta do agente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo abriu um procedimento para investigar um agente da corporação que alertou moradores de São Sebastião, no litoral paulista, sobre um suposto "governo comunista" que estaria querendo voltar ao poder e tomar as casas dos cidadãos.

