PM encontra fábrica clandestina de munições na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia encontrou uma fábrica clandestina de munições, nesta quarta-feira (14), na região de Lajeado (zona leste da capital paulista). Quase cinco mil munições, produzidas ilegalmente, foram apreendidas. Um homem de 52 anos foi preso. A defesa dele não havia sido encontrada até a publicação desta reportagem.

Policiais militares do 4º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) faziam ronda quando foram informados sobre a suspeita de que em um sobrado, na rua Professor Alexandre Monat, funcionaria uma fábrica de munições.

Chegando no local, os agentes foram recepcionados pelo homem de 52 anos, que segundo a PM teria confessado que no imóvel eram produzidas munições, posteriormente comercializadas -- porém, sem informar para quem.

Nos três andares do sobrado foram encontradas 4,6 mil munições, de diversos calibres, inclusive de fuzil, 14,7 mil projéteis e 8,8 mil "estojos" (a estrutura metálica onde se coloca pólvora).

Além disso, também foram apreendidos 600 quilos de chumbo, 20 quilos de pólvora, dois fornos para derreter metal, além de cerca de 100 ferramentas diversas. Todos os itens eram usados para a confecção de munição, afirmou a PM. Além das munições, os policiais militares também apreenderam sete fuzis calibre 22, uma carabina calibre 38, duas pistolas calibres 22 e 380, quatro armas de brinquedo, mais de 50 mil espoletas e 12 carregadores.

Após o flagrante, o suspeito preso teria indicado aos policiais onde mora, na região do Ipiranga (zona sul), onde foram encontrados e também apreendidos dez carregadores de pistola, calibre 45, uma pistola deste modelo, dois revólveres calibre 38 e um fuzil calibre 22, com três carregadores.

O arsenal será periciado. O caso foi registrado no 68º DP (Lajeado) como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e produção de munição e explosivo.

Mais de sete armas por dia na capital Entre janeiro e agosto deste ano, 1818 armas de fogo foram apreendidas na capital paulista, representando 7,4 casos diários. Durante o mesmo período, ocorreram 635 prisões por porte ilegal de arma de fogo, sendo 2,6 ocorrências do tipo, diariamente, considerando os oito primeiros meses do ano. Os dados são da SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB).

No mesmo período do ano passado, foram apreendidas 1.924 armas na capital e registradas 801 prisões por porte ilegal. Isso representa, em relação ao mesmo período do ano passado, quedas de 5,5% e 20,7%, respectivamente.