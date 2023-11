PM é preso suspeito de ter expulsado moradores de rua de cidade de SC

Andrade já havia sido condenado em segundo grau por tortura, e recorria ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ele e outros dois policiais teriam agredido dois homens e uma mulher com chutes e choques com uma pistola taser.

Assistentes sociais encontraram o grupo no km 126 da rodovia, na divisa entre os dois municípios. Eram 30 homens e 2 mulheres, com idades entre 21 e 58 anos. Alguns possuíam carrinhos usados em coleta de lixo reciclável.

Além do sargento, foram cumpridos mandados de busca contra cinco policiais, que tiveram celulares apreendidos. Conforme nota da PM, as ordens judiciais foram requeridas pela Corregedoria-Geral da PM-SC.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.