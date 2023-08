PM é preso por suspeita de matar a mulher no CE; controladoria apura o caso

Policial virou alvo de processo disciplinar que vai para apurar o episódio. A instauração foi feita pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, que disse que fará investigações na seara administrativa e que pediu o afastamento preventivo do militar.

Prisão só foi efetuada após a chegada do Bope. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, que será responsável pelas investigações do caso.

O PM não queria se entregar. A corporação informou que foi acionada nas primeiras horas do dia para a ocorrência, no bairro Jangurussu.

