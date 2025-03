PM é morto a tiros dentro de carro na zona norte do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um policial militar foi morto a tiros dentro de um carro, na tarde deste sábado (22), na comunidade Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro. Everton Brasil Pitombeira teria entrado por engano no local.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para a rua Paulo Viana, em uma das entradas da comunidade, onde uma pessoa havia sido encontrada sem vida no interior de um veículo.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a morte e identificaram a vítima como um integrante da corporação. O agente era lotado no Departamento-Geral de Pessoal da PM.

Informações preliminares da polícia apontam que o agente teria entrado na comunidade por engano ao seguir a rota apontada pelo GPS do carro. Após ser baleado, o PM perdeu o controle do veículo e colidiu. Segundo relatos, criminosos fugiram levando a arma e o celular da vítima.

A Polícia Civil afirmou que foi realizada perícia no local e diligências estão em andamento para esclarecer a autoria e a motivação do crime. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios, que apura as circunstâncias da morte do PM.