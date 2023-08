PM é baleado por policiais civis durante blitz na Grande SP

O militar disse que as pessoas que participavam da ação não usavam uniformes ou trajes de policiais e que não havia sinalização e ou carros caracterizados com as cores da polícia. Isso apesar da ação estar sendo realizada nas proximidades do 10° Distrito Policial de Osasco, que estava fechada.

De acordo com o documento, ele tinha deixado o 14° batalhão, no qual trabalha, por volta das 2h seguia de moto pela avenida João Ventura dos Santos quando notou cones rentes a calçada, em uma espécie de bloqueio.

