PM diz odiar negros, admite ser racista, chama mulher de macaca e ameaça bater nela

No vídeo, o homem, identificado como Hélio Martins, 57, morador de São Ludgero, a cerca de 180 km de Florianópolis, chama o filho da mulher que faz a gravação de "negro desgraçado" e "pirracento". Ao ser questionado por ela do motivo de tanto ódio por "gente morena", ele responde: "Porque eu tenho ódio, eu sou racista, eu não suporto negro. Eu tenho amigo negro, mas amigo descente, não essa negrada do caralho que é marrenta que nem tu".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.