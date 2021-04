PM dispersa multidão na praça Roosevelt, em SP, no pior momento da pandemia; veja vídeo

Mas no momento em que muitos ali faziam suas confraternizações coletivas a a céu aberto, o Brasil computava mais 2.865 óbitos por Covid-19 -o 32º dia com média móvel de mortes acima de 2.000 pela doença ao dia.

Nas imagens captadas pela Folha, não foi possível ver pessoas com máscara no rosto, item obrigatório previsto em decreto estadual para conter a disseminação do coronavírus.

O grupo, composto por centenas de pessoas, foi flagrado aglomerado e com copos de bebidas nas mãos pelas escadarias e canteiros do espaço.

