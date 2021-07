PM de SP morre após ser arremessado em acidente entre duas viaturas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar morreu e outros dois ficaram feridos após a colisão envolvendo duas viaturas da Polícia Militar de São Paulo na madruga deste domingo (18) em Osasco, na Grande São Paulo.

Ambos os veículos estavam em deslocamento para o atendimento de uma ocorrência quando, pela rua Presidente Getúlio Vargas, acabaram colidindo e uma delas capotou vária vezes, atirando um dos PMs para fora do veículo, como mostram imagens de câmeras de segurança.

O tenente do Tenente Leonardo Finelli Tavares, 25, do 14° Batalhão de Polícia Militar do Metropolitano, foi socorrido em estado grave para o Hospital de Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

Os demais ocupantes da viatura foram levados ao Pronto-Socorro Antônio Giglio. O estado deles é estável e sem risco de morte, de acordo com informação da PM, em nota de pesar pela tragédia.

Finelli era solteiro e estava na Polícia Militar havia 5 anos e 5 meses.

O enterro do policial está previsto para as 16h30 deste domingo, no Mausoléu da PM, local onde a corporação enterra os policiais mortos em serviço.