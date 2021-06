PM de SP é suspeito de atuar em roubos a casas lotéricas na zona leste da capital

"A Polícia Militar não compactua com desvios de conduta e, como esse caso bem demonstra, não deixa de agir mesmo quando o suspeito pertence às fileiras da instituição, reafirmando, assim, o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável na depuração interna. De forma preventiva o PM será afastado das atividades operacionais."

A detenção do policial suspeito foi comunicada pela própria PM em seus canais de transparência. De acordo com a PM, o policial foi reconhecido como autor de três roubos, a casas lotéricas e um transeunte.

As possíveis vítimas do PM foram convidadas a comparecer na unidade policial.

Lima já esteve preso em 2015 sob a suspeita de ter participado da morte de dois rapazes na região do Butantã, na zona oeste. Os jovens já estavam rendidos quando foram mortos, um deles atirado do telhado de uma casa.

