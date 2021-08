PM de SP afasta 7 agentes após abordagem violenta em Santo André

Durante a elaboração da ocorrência, as imagens da abordagem foram apresentadas pelos familiares. Após a análise do material, o comando da PM local decidiu instaurar um IPM (Inquérito Policial Militar) e apresentar todos os envolvidos à corregedoria.

Os familiares do rapaz teriam passado a desacatar os policiais e, ainda segundo a nota, houve tumulto que terminou com policiais militares e familiares do rapaz feridos. Todos foram encaminhados ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

