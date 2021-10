PM de São Paulo abre concurso para soldado com 2.700 vagas

Além das provas teóricas, os participantes do concurso serão submetidos a testes físicos. Para isso, deverão apresentar atestado médico, emitido até 45 dias antes da data do exame, que comprove a aptidão para atividades físicas. Por fim, os candidatos também passarão por avaliações médicas e psicológicas, feitas pela própria Polícia Militar.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no mesmo dia e terão duração máxima de cinco horas. O tempo mínimo de permanência na sala será de duas horas.

A primeira etapa da seleção é a prova de conhecimentos, dividida entre as partes objetiva e dissertativa, ambas com nível de ensino médio. A prova objetiva será composta por 60 questões de múltipla escolha das seguintes disciplinas: língua portuguesa e interpretação de texto, matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática e noções básicas de administração pública.

A prova está prevista para ser realizada no dia 6 de fevereiro de 2022 nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

A taxa de inscrição é de R$ 57 e, de acordo com o edital, poderá ser paga por meio de boleto bancário até o dia 9 de dezembro. Terão direito a um desconto de 50% neste valor os candidatos que sejam estudantes regularmente matriculados no ensino médio, curso pré-vestibular ou superior, em nível de graduação ou pós-graduação; que tenham remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 2.200) ou que estejam desempregados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foram abertas nesta segunda-feira (25) as inscrições para o concurso que vai selecionar 2.700 soldados para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os interessados devem fazer o cadastro até o dia 8 de dezembro no site da Fundação Vunesp. A remuneração básica para o cargo é de R$ 3.360,33.

