PM de folga fica ferido após manusear artefato explosivo dentro de casa

Ele foi socorrido por populares até a UPA de Guarapari com ferimentos na mão direita. O ferimento foi estabilizado no local.

O policial manuseava o explosivo dentro da sua casa no bairro Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, às 22 horas de segunda-feira (5). A Polícia Militar diz que ainda não foi possível identificar o artefato.

