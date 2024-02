PM da Rota é baleado em Santos, cidade na área da Operação Escudo

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias em que houve o disparo. Atualmente, a Baixada Santista está dentro do raio de uma nova Operação Escudo, iniciada depois da morte do soldado Marcelo Augusto da Silva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, tropa de elite da PM) foi baleado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, no final da tarde desta sexta-feira (2).

