PM apreende R$ 12 milhões em caminhão que transportava frutas em SP

Após vistoriar o veículo, que transportava uma carga de poupa de frutas, os PMs encontraram um fundo falso, na cabine do veículo, dentro do qual localizaram R$ 7.207.470, além de US$ 789.560, que na cotação desta sexta-feira (1º) valem R$ 4.239.937. Ao todo, foram apreendidos quase R$ 12 milhões.

Esta é a maior apreensão de dinheiro em espécie feita pela PM rodoviária em 2021, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública). Questionada sobre o maior valor apreendido no ano passado, a pasta não havia se posicionado até a publicação desta reportagem.

