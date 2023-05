PM aposentado cai em voçoroca de 80 metros e sofre fraturas no Maranhão

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um policial militar aposentado caiu em uma voçoroca de cerca de 80 metros de profundidade na cidade maranhense de Buriticupu (a 395 km de São Luís), e sofreu fraturas em decorrência da queda. As voçorocas são erosões caracterizadas pela formação de abismos imensos.

O acidente ocorreu na madrugada da última terça (2). José Ribamar Silveira dirigia seu carro quando despencou. Ele foi resgatado por policiais e moradores somente na manhã de terça.

Com um braço quebrado e uma fratura exposta no pé esquerdo, o PM aposentado está internado em um hospital de Santa Inês (a 250 km da capital), para onde foi transferido.

A Secretaria da Saúde do Maranhão afirmou, em nota, que a vítima já realizou o primeiro procedimento de urgência e está em recuperação para a realização de uma segunda cirurgia.

Buriticupu tem 71 mil habitantes e convive com voçorocas há 30 anos. No período chuvoso, as crateras aumentam. A prefeitura diz contar com apoio de órgãos estaduais e federais no enfrentamento ao problema.

No final de março, o município chegou a decretar estado de calamidade pública diante do aumento das voçorocas após uma temporada de fortes chuvas. Segundo o decreto, as voçorocas representam risco para cerca de 220 famílias do entorno.