PM aponta arma para cantor negro em SP e pergunta aos gritos se carro que dirige é dele

Apadrinhado pelo maestro João Carlos Martins no início de sua carreira, Jean William tem uma longa trajetória em palcos no exterior e já chegou a se apresentar para o papa Francisco.

"A Corregedoria da instituição está a disposição da vítima para formalização da denúncia, junto à sede do Comando de Policiamento do Interior-6 (CPI-6), localizado na Avenida Coronel Joaquim Montenegro, 282, bairro Aparecida, em Santos", diz a PM em nota.

O policial, que estava acompanhado de outro fardado, teria perguntado a William, aos gritos, se o carro era dele, se já tinha sido preso e se levava drogas em seu carro. Em seguida, o interior do veículo foi revistado. "Eles mal tocaram no carro. Abriram o porta-malas e só viram duas cadeiras de praia", afirma o tenor.

O cantor lírico ocupava o banco do motorista de seu carro da marca Jipe, considerada de alto padrão, quando um policial apontou uma arma para o seu rosto e ordenou que ele descesse do automóvel, com as mãos erguidas. Não houve esclarecimentos sobre o motivo da abordagem.

