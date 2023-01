Planos de saúdem lançam cartilha contra fraude em boleto

Segundo a entidade, o boleto bancário chama a atenção de fraudadores, porque as mensalidades dos planos de saúde, normalmente cobradas via boleto, têm sido grande alvo dos cibercriminosos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde) vai lançar nesta semana uma cartilha com cuidados que podem ser tomados pelo consumidor para se proteger de fraudes no pagamento do plano de saúde.

