Pitbull entra em escola e fere seis alunos no Rio

Cachorro foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses. O UOL buscou a pasta para saber o que vai acontecer com o animal. O espaço será atualizado se houver posicionamento. Não há informações sobre o tutor do bicho até o momento.

Animal atacou os alunos no horário de entrada da Escola Municipal Liberdade, na zona oeste da cidade, na manhã de hoje. A instituição de ensino tem turmas do ensino fundamental e da educação infantil.

