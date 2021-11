Pistoleiros invadem acampamento e atacam famílias no Pará, diz grupo ambiental

O deputado no caso disse ter acionado o Ministério Público do Pará, a Segup e a Polícia Civil.

"Ainda há muitos acampados que se esconderam em fuga da violência e tiros, algumas foram colocadas à beira da estrada, amarradas e estariam machucadas, outras que conseguiram fugir se esconderam no meio do mato", disse a Comissão de Direitos Humanos.

A Assembleia Legislativa do Pará afirmou ter o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, deputado Carlos Bordalo (PT), acompanhando o caso.

"Mais uma vez, vidas estão ameaçadas por pistoleiros a mando de fazendeiros da região, lamentavelmente famílias inteiras viveram momentos de pânico e terror, situação como esta, que infelizmente está virando rotina no estado do Pará, sendo um total desrespeito aos direitos humanos das pessoas e aprofundando os conflitos agrários!", disse a nota.

A CUT do Pará fez uma nota de repúdio sobre o ocorrido, pedindo para a segurança pública do estado e o Ministério Público socorrerem os feridos, garantirem o bem-estar dos moradores e prenderem os agressores.

Segundo o MPF, as terras pertencem à União e, em 2002, foi aberta uma portaria para criar um assentamento na área, que acolheria as famílias e levaria o nome de São Vinícius.

A reportagem entrou em contato com a Segup (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará) e aguarda resposta.

Algumas foram arremessadas dos caminhões, o que as deixou gravemente feridas. Outras teriam conseguido fugir para a floresta perto do acampamento e sete escaparam imediatamente.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo Not1More denunciou um ataque na quarta-feira (3) no Acampamento São Vinícius, em Nova Ipixuna (PA). Segundo a organização de proteção ambiental, 30 caminhões com pistoleiros vandalizaram a região e atacaram as famílias, incluindo crianças e idosos.

