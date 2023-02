Pista da Dutra é liberada totalmente nos sentidos de RJ e SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trecho da Via Dutra interditado na madrugada desta sexta (10) após um deslizamento de terra foi totalmente liberado nesta noite. O tráfego na serra foi interrompido após a queda de uma barreira no km 239, em Piraí (RJ), e permaneceu fechado por sete horas.

A pista no sentido Rio de Janeiro foi liberada parcialmente por volta das 10h, e, para São Paulo, às 14h. À noite, a via estava totalmente liberada, nos dois sentidos.

Segundo a CCR RioSP, que administra a via, o deslizamento ocorreu por volta de 2h49 desta sexta (10), e foi causado por fortes chuvas na região.

A concessionária diz que, para o Rio, os veículos trafegam na faixa da direita e no acostamento no km 239, em Piraí, e que há pontos de desvio na descida da serra das Araras. Para quem vai a São Paulo, o trânsito no local do deslizamento, no km 239, é feito pela faixa da esquerda.

Mais cedo, havia retornos no sentido Rio nos km 265 e 243. No sentido São Paulo, era possível retornar no km 225. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a alternativa para São Paulo seria utilizar a BR-101 (Rio-Santos). Quem iria pelo Rio deveria optar pela RJ-127, que passa por Volta Redonda.

A assistente administrativa Tami Melo, 36, embarcou na rodoviária do Tietê, em São Paulo, no fim da noite de quinta (9), e deveria chegar ao Rio por volta de 7h desta sexta. Às 9h, no entanto, o ônibus em que ela está ainda estava parado em Piraí (RJ), a cerca de 90 km da capital.

"Pelo GPS, estou entre Volta Redonda e Piraí. O motorista avisou que neste ponto não tem como fazer desvio. Não tem o que fazer, só esperar", afirma. E ela esperou, pois só chegou à capital carioca após 15h de viagem. Seu ônibus precisou desviar para Petrópolis, na região serrana do estado.

A CCR RioSP diz que as equipes fazem vistoria em toda a extensão da serra das Araras, e que não há informação de feridos. Máquinas começaram a trabalhar durante a manhã para liberar as pistas no trecho, segundo vídeo publicado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

Já quem mora no local e precisa passar pela Dutra relatou que não conseguiu pegar ônibus no início da manhã e precisou voltar para casa.

A previsão para Piraí, segundo a Climatempo, é de pancadas de chuva nesta sexta (10) e durante o fim de semana.

Há exatamente um mês, em 10 de janeiro, uma queda de barreira também causou transtornos, com motoristas trafegando por uma pista adaptada para mão dupla, em interdição que durou mais de 16 horas até que as máquinas conseguissem liberar o local.