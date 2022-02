Piloto de parapente morre após queda durante voo em evento em Minas Gerais

JUIZ DE FORA, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto de voo livre morreu neste domingo (27) após cair de parapente em Governador Valadares (317km de Belo Horizonte). Uma filmagem mostra o momento do acidente, quando ele despenca e cai, para espanto de quem assistia no Pico do Ibituruna, local conhecido em todo o país para a prática desse esporte.

Segundo a Polícia Militar, a vítima se chamava Valdemiro Rafael Martins, de 41 anos. O atendimento inicial foi feito pelos Bombeiros e, em seguida, pelo SAMU, mas ele não resistiu. A reportagem tenta contato com a Fly Uai, organizadora do evento, de acordo com o boletim de ocorrência.

A PM informou ter sido acionada pouco antes das 13h para ir à estrada de acesso ao pico, em uma chácara. De acordo com a corporação, já havia bombeiros presentes no evento esportivo, como medida preventiva, quando aconteceu a queda de Valdemiro, de forma abrupta.

Na filmagem, aparecem em torno de dez parapentes voando ao mesmo tempo. O dia estava com céu claro, poucas nuvens. De repente, o equipamento de Valdemiro, de cor amarela, começa a despencar, até passar ao lado do pico, quando não é mais possível visualizar o que aconteceu. Uma pessoa chega a dizer "reserva", como que pedindo para ele acionar o equipamento reserva.

Por ter caído num local difícil de chegar, um dos bombeiros foi de quadriciclo, de carona, até a chegada da viatura para o socorro, segundo a PM.

O piloto apresentava politraumatismo e sem sinais vitais significativos, pelo que consta no boletim. Mas o oxímetro, que mede a oxigenação no sangue, indicou que ele ainda estava vivo.

Os bombeiros informaram que ele foi colocado na prancha, imobilizado, para ser levado de helicóptero a um hospital, mas durante o atendimento, um médico do SAMU constatou o óbito.

No site do evento há telefones e email de contato, mas, por enquanto, a reportagem não conseguiu falar com nenhum responsável para saber se houve alguma infração às regras de segurança de voo. Foi tentado contato telefônico e enviado email com as perguntas, e a reportagem aguarda retorno.

No portal oficial do evento, é informado que o Fly Uai aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, inspirado na Copa Ícaro, na França, com festival de fantasia e voo livre, atrações para crianças e adultos.