Pico das internações por Covid-19 em SP deve acontecer em 3 semanas, diz Gabbardo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pico das internações por Covid-19 no estado de São Paulo deve acontecer em três semanas. A estimativa é do coordenador-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus estadual, João Gabbardo.

"Ainda vamos piorar por duas semanas, aumentar o número de casos, e o pico deve ocorrer em 3 semanas. Em meados de fevereiro, começamos a reduzir a ocupação de leitos, para em março a situação estar mais tranquila", disse à CNN Brasil nesta sexta-feira (28).

Gabbardo argumenta que as internações têm aumentado significativamente por causa de complicações relacionadas a outros quadros clínicos, além da Covid-19.

"Como quase 40% da população apresenta teste positivo mesmo sem sintomas, a pessoa chega ao hospital e vai ter teste positivo para Covid, e tem que ser deslocada para leito de Covid, e precisa de isolamento. Além dos pacientes com sintomas de Covid, a grande maioria, talvez metade do total, interna porque tem outras situações clínicas e apresentam teste positivo para Covid."

Durante a entrevista, o coordenador do Centro de Contingência ainda admitiu que não há como o estado retomar o número de leitos registrado no auge da pandemia, que chegou a alcançar 15 mil unidades, por causa da falta de profissionais. Afirmou, contudo, que não deve haver necessidade.

"Temos 1/3 dos leitos que tínhamos no pior momento da pandemia. Se olharmos a ocupação de leitos, está em 72% no estado. Essa ocupação com o número de hoje, se tivéssemos os leitos que já tivemos, representaria 25%, 1/4 da capacidade. Estamos trabalhando com a expectativa de aumentar a quantidade de pessoas internadas para entre 5 a 6 mil pacientes."

Nesta quinta-feira (27), o governo de São Paulo anunciou a abertura de mais 700 leitos exclusivos para a Covid-19 nos próximos dez dias. De acordo com o governador João Doria (PSDB), a atenção inicial será voltada em especial aos leitos de baixa complexidade. Serão 266 novos leitos de UTI e 434 de enfermaria em hospitais da rede pública de todas as regiões do estado.

Gabbardo também informou que o estado vai passar a vacinar as crianças sem distinção de faixa etária por dia:

"Nosso plano inicial era vacinar em três semanas 100% dessas crianças; é possível até reduzir um pouco o prazo. Isso é importante para que a gente possa voltar às aulas com mais segurança."

De acordo com o mais recente boletim de vacinação, divulgado pela Secretaria estadual da Saúde, 1.083.159 crianças foram vacinadas contra Covid-19 em São Paulo com a primeira dose.