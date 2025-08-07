Picape se parte ao meio, jovens são ejetados e morrem em acidente no Paraná





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois jovens morreram em um acidente de trânsito entre uma picape e um caminhão na PR-170, em Guarapuava (PR), na tarde desta quarta-feira (6).

Picape em que os jovens estavam se partiu ao meio em decorrência do acidente. Com o impacto da batida, Henrique Ferreira Pinto, 25, e Lucas Eduardo Camargo, 22, chegaram a ser ejetados do veículo em que estavam. As informações são da PRE (Polícia Rodoviária Estadual do Paraná).

Caminhão e picape transitavam em sentidos contrários no momento da colisão. O condutor do caminhão, um homem de 60 anos, não ficou ferido. Imagens feitas pelas autoridades mostram a picape completamente destruída.

PRE instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do acidente. Ao Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão informou que a picape teria perdido o controle ao cair com uma das rodas no degrau que fica no acostamento e colidiu lateralmente contra o caminhão. Não foi informado se algum dos veículos dirigia com velocidade acima da permitida na rodovia.

Lucas Eduardo era estudante de engenharia agrônoma no Centro Universitário Campo Real. A instituição lamentou a morte do jovem e destacou que "sua partida deixa um vazio em nossos corações e na nossa comunidade acadêmica".

Henrique e Lucas foram sepultados na tarde desta quinta-feira no Cemitério Municipal Jardim da Paz, em Guarapuava.