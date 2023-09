PGR se manifesta contra revogação da prisão preventiva de Roberto Jefferson

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra a revogação da prisão preventiva do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

O QUE ACONTECEU:

A vice-procuradora-geral, Lindôra Araújo, indicou a manutenção da internação do ex-parlamentar em um hospital particular em Botafogo, no Rio, caso seja necessário o acompanhamento médico que não possa ser prestado pelo hospital penitenciário.

A manifestação de Lindôra ocorre no último dia da gestão de Augusto Aras à frente da procuradoria e após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) dar cinco dias para a PGR se posicionar sobre o pedido da defesa do ex-político.

No dia 13 de setembro, a defesa de Jefferson entrou com novo pedido para revogação da prisão preventiva, mesmo com a imposição de medidas cautelares alternativas, ou a conversão da prisão em domiciliar. Os advogados alegaram o quadro delicado de saúde do ex-parlamentar como uma das motivações do pedido.