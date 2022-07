Pfizer pede autorização para uso de vacina em crianças a partir de 6 meses

Para sinalizar a diferença na concentração, a fabricante pretende manter a política de embalagens com cores variadas: o imunizante para os mais novos terá tampa na cor vinho, enquanto para aqueles de cinco a 11 anos a vacina tem tampa laranja. O imunizante a população acima dos 12 anos segue com a tampa roxa.

Segundo a empresa, o pedido tem como base um estudo realizado com 4.526 crianças dessa faixa etária em um momento em que a ômicron já era a variante predominante. Na pesquisa, as crianças receberam três doses de 3 μg, com um intervalo de três semanas entre a primeira e a segunda dose, e de pelo menos oito semanas entre a segunda e a terceira dose.

