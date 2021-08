PF prende secretário de Administração Penitenciária do Rio

Os três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão da Operação Simonia foram expedidos pelo TRF-2 em razão do cargo de Montenegro, que detém foro especial no tribunal.

Montenegro é enteado do juiz federal aposentado Abel Gomes, que atuava como relator da Lava Jato no TRF-2 até março, quando decidiu retirar-se da Corte.

Gravação feita da conversa na penitenciária federal da conversa entre o secretário e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP (um dos chefes do Comando Vermelho), apontou, segundo o Ministério Público Federal, "acordos informais, sem embasamento legal" para o retorno do traficante ao estado.

As investigações apontaram que Montenegro se encontrou pessoalmente com criminosos detidos em Catanduvas para negociar o retorno deles ao Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, "os agentes públicos se comprometeram e realizaram diversas diligências para viabilizar o retorno de criminosos custodiados na Penitenciária Federal de Catanduvas, Paraná, para o estado do Rio de Janeiro".

