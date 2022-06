PF prende professor de direito do Ceará após confusão em voo

Por causa do episódio, a Polícia Federal apresentou um pedido de prisão preventiva do docente junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Após o incidente, o professor da UFC pediu que os comissários escrevessem seus nomes e número de identificação profissional em um pedaço de papel. Insatisfeito com a informação recebida, ele teria se levantado e questionado o conteúdo, "de forma acintosa e ameaçadora", aproximando a folha do rosto de um funcionário. Em depoimento, o professor nega que tenha praticado algum tipo de agressão.

William Paiva Marques Júnior, que também é apresentado no site da UFC como assessor do gabinete do reitor da instituição, estava em um voo da Latam que partiu de Congonhas, em São Paulo, e tinha como destino Fortaleza. Os atritos teriam sido iniciados ainda no check-in, quando ele teve um problema com a sua passagem aérea.

