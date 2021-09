PF prende no Paraná homem suspeito de planejar atos terroristas

Os atos foram enquadrados na Lei Antiterrorismo de 2016, já que, de acordo com a PF, o jovem possui treinamento para manusear armas, além de motivação (radicalismo religioso) e meios (armas e munições) para consumar os atos. As penas previstas para esse tipo de crime podem chegar a 30 anos de prisão.

Com o suspeito foram apreendidos uma espingarda calibre 32 e várias artefatos que imitavam armas de fogo. Ele foi alvo de um mandado de prisão temporária, com duração de cinco dias.

As investigações apontam que o suspeito foi recrutado por meio virtual e passou a assumir uma visão religiosa "extremista e violenta", com potencial para provocar atos terroristas. Nas redes sociais, o jovem se identificava como professor de música, segundo a PF.

Segundo a apuração, o jovem, que não teve a identidade revelada, mantinha contato direto com radicais islâmicos no exterior e pretendia viajar para o Iraque para integrar organizações terroristas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.