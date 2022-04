PF prende no Maranhão homem que estava foragido havia mais de 20 anos

Além disso, Marcão teria participado, em 2005, de um roubo à Nestlé, em São Paulo. No Tribunal de Justiça de São Paulo, há pelo menos oito processos em seu nome, sete deles por roubo e registrados no Foro de Ribeirão Preto, e um por furto, registrado no Foro de Ribeirão Bonito.

Ele foi encaminhado para o sistema carcerário de São Luís, capital do estado, a cerca de 250 km do local da prisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.