PF prende 2 em ação contra o garimpo ilegal no interior do Pará

Um dos garimpos ficava dentro do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, uma área de proteção federal. O outro era uma área particular que não tinha licença para extração de minérios.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas foram presas em ação da Polícia Federal e do Ibama contra dois garimpos ilegais em Canaã dos Carajás, no Pará, neste sábado (19). A operação contou com apoio do ICMBio e da Força Nacional. Um dos garimpos estava localizado dentro de uma área de proteção federal.

