PF faz operações em 5 estados contra tráfico internacional de drogas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (15) as operações Brutium e Turfe em cinco estados para combater o tráfico internacional de drogas.

Ao menos 200 policiais saíram às ruas para cumprir 86 mandados judiciais que foram expedidos pela 5ª e 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Membros do MPF (Ministério Público Federal) e auditores fiscais também participam da operação. Até a tarde desta terça, 21 pessoas haviam sido presas no Brasil e quatro na Espanha.

Os agentes estão também na Vila Cruzeiro, comunidade da zona norte do Rio que foi alvo de uma operação que deixou oito pessoas mortas na semana passada. A ação foi realizada pela Polícia Militar e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Moradores relataram uma intensa troca de tiros na manha desta terça-feira. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, a Vila Cruzeiro registrou duas horas de tiroteio contínuo.

Na operação Brutium, os agentes cumprem 19 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Segundo a PF, as investigações que resultaram nessa operação começaram há dois anos e contaram com a contribuição de países como França, Espanha e Estados Unidos. Segundo os investigadores, membros de uma organização criminosa internacional teriam se unido às duas maiores facções do Brasil para enviar cocaína a países da Europa.

Essa investigação resultou na apreensão de R$ 3,5 milhões e de mais de duas toneladas de cocaína no Brasil, na Europa e na África.

Já no âmbito da operação Turfe, os agentes cumprem 20 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão em cinco estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso.

As investigações duraram 18 meses e revelaram uma intricada cadeia de produção e distribuição de drogas. Ela começava na aquisição dos entorpecentes na Bolívia e na Colômbia e ia até a exportação para países europeus.

Durante a investigação, foram apreendidas mais de oito toneladas de cocaína no Brasil e na Europa e mais de R$ 11 milhões provenientes do tráfico.

Os trabalhos contaram com a participação da DEA (Drug Enforcement Administration) — agência antidrogas dos EUA — e da Europol, a agência policial da União Europeia.