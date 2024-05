PF faz operações contra CACs e policiais suspeitos de venda ilegal de armas

Segundo a investigação, essa e outras ações semelhantes foram financiadas por integrantes do PCC que atuam com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A apuração indica, ainda, que os principais fornecedores de armas e munições usadas pelo PCC são CACs.

A investigação começou após uma tentativa de roubo na cidade Confresa, em Mato Grosso, em abril de 2023. Na ocasião, cinco suspeitos foram presos e outros 18 acabaram mortos em confronto com as forças de segurança.

De acordo com a PF, quadrilha é violenta. "São responsáveis por uma verdadeira carnificina no sul do Piauí nos últimos meses. Esse grupo foi responsável por diversas execuções em decorrência de disputas por pontos de tráfico de drogas naquela região e em Osasco, em São Paulo", afirmou.

A investigação constatou que os criminosos pretendiam realizar mais uma ação do novo cangaço, já que foram encontrados materiais como fardas de uso da polícia, coletes balísticos e explosivos, entre outros, durante busca e apreensão no Maranhão.

De acordo com Jeferson Di Schiavi, delegado da PF, a investigação tenta esclarecer se os suspeitos são integrantes da facção PCC (Primeiro Comando da Capital) ou se eram CACs e foram cooptados pela organização criminosa. Também é apurado se os armamentos eram vendidos ou alugados para ações do PCC.

Além das prisões, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Guarulhos, Piracicaba, Mairinque, Buri, municípios do estado de São Paulo, e também em Xique-Xique (BA), Timon (MA) e Corrente (PI).

Outra operação, deflagrada com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) em quatro estados, teve como alvo CACs suspeitos de fornecerem armas e munições para quadrilhas do chamado novo cangaço —quando criminosos fortemente armados cercam cidades para, em geral, atacar agências bancárias e caixas eletrônicos.

A operação contou com cerca de 325 agentes da Polícia Federal, do Exército e da Polícia Civil da Bahia, além de Polícia Militar e Ministério Público dos estados da Bahia e de Pernambuco. Durante a ação, o Exército fiscalizou outras lojas de armas nos municípios de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

