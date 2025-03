PF faz operação para combater fraude de R$ 2 milhões em pensão por morte

Segundo as investigações, os suspeitos ocultaram o cadáver da beneficiária, sem registrar seu óbito. O pagamento foi realizado de forma indevida até outubro de 2022. De acordo com a polícia, a fraude resultou no desvio de R$ 2.135.114,91, incluindo juros e correção monetária.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.