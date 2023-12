PF faz operação contra suspeitos de tentar impedir expulsão de invasores de terra indígena

Invasores derrubaram mais de 100 mil hectares de floresta amazônica na Apyterewa, dos quais mais de 70 mil hectares viraram pastagem, segundo dado citado nas denúncias do MPF. "A evolução do desmatamento está diretamente relacionada à grilagem de terras e à pecuária extensiva", afirmaram os procuradores da República nas ações.

Segundo o governo, houve queda de 94% do desmatamento na região após o início da operação. A grande maioria dos invasores e do gado já foi retirada dos territórios. Uma vila chegou a ser erguida na terra Apyterewa; os imóveis vêm sendo destruídos.

As ações policiais para a desintrusão chegaram a ser suspensas pelo governo Lula (PT), diante da pressão política, empreendida principalmente por políticos do Pará. Cerca de 80 agentes da Força Nacional de Segurança Pública e 20 policiais federais ficaram parados nas bases. As ações foram retomadas uma semana depois, em novembro.

As fazendas no território foram destruídas, conforme o grupo responsável pela desintrusão.

O cliente é inocente e um habeas corpus foi impetrado contra as decisões da Justiça, afirmou o advogado. "Belfort jamais praticou os atos criminosos narrados no pedido de prisão e busca e apreensão. Ele sempre compareceu perante a Justiça e amplas reuniões em Brasília, em novembro de 2023, buscando soluções amigáveis e pacíficas para a questão da TI Apyterewa."

Os dois supostos invasores são suspeitos de atrapalhar a operação de devolução do território integral aos indígenas. A desintrusão envolve as terras Apyterewa e Trincheira Bacajá. Na primeira estão 700 parakanãs. Na segunda, 750 kayapós mebengôkres e xikrins.

O território no Pará está em processo de desintrusão de invasores —ou seja, retirada de não indígenas— por parte do governo federal, em cumprimento a decisões judiciais e em meio a forte pressão política a favor da invasão.

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) fez uma operação nesta quarta-feira (20) para tentar prender dois homens apontados como fazendeiros invasores da Terra Indígena Apyterewa, a mais desmatada do país. Nenhum deles foi encontrado.

