PF deflagra operação contra suspeitos de movimentar R$ 30 milhões em ouro ilegal da terra yanomami

Segundo a PF, as investigações da operação Ponte de Ouro começaram em 2020, com a prisão, pelo Exército, de garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami, em Roraima. Na ocasião, eles contaram que compravam outro extraído ilegalmente da área.

O inquérito policial aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 30 milhões em quatro anos. Por meio de empresas de fachada ou com atividades regulares sem relação com a mineração, receberiam valores de diversos estados do país.

