PF busca financiadores que moveram R$ 271 milhões em garimpo em terras yanomami

Em nota à imprensa, a PF afirma que "análises da movimentação dos envolvidos endossaram as suspeitas, de forma que eles receberiam valores de centenas de pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o comércio de minerais. Algumas, inclusive, alvos de outras ações da Polícia Federal".

Nomeada de Nau dos Quintos, a operação é a terceira do gênero feita pela PF em Roraima no mês de fevereiro. Também está em curso outra operação temporária que visa destruir as bases do garimpo dentro da Terra Yanomami.

