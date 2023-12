PF arromba porta e prende traficante uruguaio em condomínio no PR

A Interpol foi acionada e, por isso, a PF participou das operações para localizá-lo. Ele estaria no Brasil para acompanhar o nascimento do filho.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo divulgado pela PF (Polícia Federal) mostra o momento em que um dos maiores narcotraficantes do Uruguai foi preso em um condomínio de luxo em Foz do Iguaçu, Paraná, na terça-feira (26).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.