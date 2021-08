PF apreende R$ 14 milhões achados dentro de malas em operação sobre criptomoedas no Rio

De acordo com a polícia, a empresa sediada na região dos Lagos estaria envolvida em um esquema de pirâmide financeira e teria movimentado em parceria com outras firmas especializadas em criptomoedas cifras bilionárias.

O total do dinheiro apreendido foi de cerca de R$ 14 milhões em ao menos seis malas com notas de R$ 200, R$ 100 e R$ 50, além de moeda estrangeira. A contagem foi feta dentro de uma empresa transportadora de valores.

